In un’intervista esclusiva, Tiziana Parenti ha affermato che Silvio Berlusconi non si è mai interessato alla separazione delle carriere, sostenendo che queste questioni lo annoiavano molto. La giornalista ha anche smentito l’idea che Berlusconi desiderasse una separazione, definendo questa convinzione come un falso storico. La discussione si concentra sulle posizioni e le percezioni legate alla figura politica.

“ASilvio Berlusconi non è mai importato nulla della separazione delle carriere. Queste cose lo annoiavano tantissimo“. Passi avanti e sguardi indietro per iniziare a scrivere i titoli di coda di questa infuocata campagna referendaria.Tiziana Parenti, ex magistrato del pool Mani Pulite ed ex deputata di Forza Italia, con un’intervista fiume ai nostri microfoni, esamina la riforma Nordio e domenica non mancherà alle urne di Genova per confermare il suo niet. Il suo No non è ideologico, non è apocalittico, è privo di pensieri dietrologici.Il suo No poggia sull’esame del merito della riforma, su valutazioni tecniche e critiche, e di certo non è dovuto a speranze di spallata anti-governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Riforma Giustizia, Tiziana Parenti: “Berlusconi voleva la separazione? E’ un falso storico” | INTERVISTA ESCLUSIVA

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