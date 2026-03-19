Rifiuti speciali | domenica a Benevento smaltisci tutto

Domenica 22 marzo, nel rione Pacevecchia di Benevento, si svolgerà un'operazione di smaltimento dei rifiuti speciali. Durante tutta la giornata, il quartiere sarà utilizzato come punto di raccolta e gestione di questi materiali, coinvolgendo diverse squadre di operatori e mezzi dedicati. L’intera attività si svolgerà senza interruzioni, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulati nella zona.

Domenica 22 marzo, il rione Pacevecchia a Benevento si trasforma in un hub logistico per la gestione dei rifiuti speciali. L’azienda Asia organizza presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’, situato in via Guido Dorso, una giornata straordinaria aperta dalle 10 alle 13. Oltre ai classici RAEE, l’utenza potrà conferire materiali pericolosi e ingombranti, rispondendo direttamente alla domanda crescente dei cittadini. La decisione di ampliare lo spettro di raccolta nasce dall’alto afflusso registrato nelle date precedenti. Questo approccio pragmatico dimostra come le amministrazioni locali stiano cercando di adattare i servizi alle reali necessità della popolazione, trasformando un problema ambientale in un’opportunità di pulizia urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti speciali: domenica a Benevento smaltisci tutto Articoli correlati Trattavano i rifiuti speciali nell’impianto abusivoUn’attività svolta nell’ombra, fuori da ogni regola e con potenziali ricadute gravi sull’ambiente e sulla salute pubblica. Rifiuti speciali depositati illegalmente: denunciato imprenditoreTempo di lettura: < 1 minutoIl comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e con il supporto dei... Contenuti e approfondimenti su Rifiuti speciali Temi più discussi: Ama il tuo quartiere 14 e 15 marzo; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo; Gazzetta di Benevento. Asia Benevento: giornata RAEE, domenica appuntamento al Rione PacevecchiaL’Asia comunica di aver organizzato per domenica prossima, 22 marzo, presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’, situato in via Guido Dorso, al rione Pacevecchia, un’altra giornata straordinaria ded ... ntr24.tv Rifiuti ingombranti, sabato e domenica tornano giornate ricicloSabato 6 e domenica 7 settembre torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il Tuo Quartiere - Giornate del Riciclo, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici ... ansa.it Due dipendenti della ditta rifiuti di #Giugliano sono finiti agli arresti domiciliari: secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli Nord e dai militari della Forestale smaltivano illecitamente materiali speciali per conto terzi durante l’orario di lavoro. A incastrarli - facebook.com facebook Abbandono di rifiuti speciali, tre uomini denunciati x.com