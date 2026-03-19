Riapre via San Felice a Bologna | ecco come cambia la viabilità per i bus

A Bologna, via San Felice riapre al traffico dopo i lavori per il tram che hanno durato diversi mesi. Da ora, la viabilità è stata modificata, influendo anche sul percorso degli autobus che transitano nella zona. La riapertura segna la fine di un intervento che ha coinvolto la strada e le sue corsie, con effetti diretti sui mezzi pubblici e sulla circolazione locale.

Bologna, 19 marzo 2026 – Dopo lunghi mesi di lavori del tram su via San Felice, per la realizzazione della Linea Rossa, ora c’è la data della festa di riapertura al traffico che si svolgerà sabato 21 marzo, dalle 16 alle 18, e a partire da lunedì 23 marzo nella storica strada del centro storico riprenderanno a circolare auto e autobus. L’assessore comunale della Nuova mobilità, Michele Campaniello, aveva già detto che i mezzi pubblici rimarranno in funzione su via San Felice finché non verrà attivato il tram. Quattro linee riprenderanno la circolazione in via San Felice e altre linee cambieranno la loro tratta, alcune riprendendo il loro percorso originario, altre cambiando fermate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre via San Felice a Bologna: ecco come cambia la viabilità per i bus Articoli correlati Tram Fiera: binari pronti, via San Felice riapre il 23 marzoI cantieri per il nuovo tram in zona Fiera stanno volgendo al termine con la posa definitiva dei binari e l’asfaltatura finale. "Transito promiscuo di auto e bus". Cambia la viabilità in zona ospedaleModifiche alla viabilità in prossimità dell’ingresso principale dell’ospedale, per eliminare situazioni di pericolo per pedoni ed automobilisti, ma... Tutto quello che riguarda San Felice Temi più discussi: Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programma; Cantieri del tram, il 21 marzo la festa in San Felice; Tram Bologna, festa in via San Felice il 21 marzo per la fine dei lavori; Tram Bologna, sabato 21 marzo via San Felice in festa. Tram Bologna, festa in via San Felice il 21 marzo per la fine dei lavoriTram Bologna, festa in via San Felice il 21 marzo per la fine dei lavori, da lunedì 23 marzo via San Felice riaprirà a veicoli e autobus ... ecodallecitta.it Da lunedì 23 marzo tornano i bus in via San Felice, e l’11 in via IndipendenzaLe variazioni ai percorsi dei mezzi Tper per sette linee ... msn.com Da lunedì 23 marzo tornano i bus in via San Felice, e l’11 in via Indipendenza x.com Ecco un’altra suggestiva foto del tramonto da FORTE SAN FELICE, scattata dal piede del Murazzo. Visto il post di ieri, ci è stata inviata da un nostro lettore, signor C. L., accompagnandola con questo messaggio:“Salve, vi invio queste foto che ho fatto lunedì sc - facebook.com facebook