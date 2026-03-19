Riapre il bar del Tribunale di Benevento | per una pausa da oggi c’è Carminuccio

Il bar del Tribunale di Benevento riapre dopo quasi due anni di chiusura. Da oggi, il punto ristoro si chiama Carminuccio e offre nuovamente servizi di ristorazione agli avvocati, ai dipendenti e ai visitatori del tribunale. La riapertura segna il ritorno di un luogo di ristoro all’interno dell’edificio giudiziario, che aveva sospeso le attività durante il periodo di inattività.

Nome che vince, non si cambia. Dopo quasi due anni, riapre il punto ristoro del Tribunale di Benevento. Lo fa sotto il nome di ‘Da Carminuccio’ che riprende stile e modus operandi del ristorante di Capodimonte, ormai punto di riferimento dell’universo culinario sannita. Bilancio, slitta la Commissione: cambia tutto il calendario e ora rischia. Impero dell’alcol smantellato: aziende fallite tornano in affari, maxi sequestro da. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riapre il bar del Tribunale di Benevento: per una pausa da oggi c’è Carminuccio Articoli correlati Leggi anche: Museo del termalismo: riapre dopo oltre 10 anni il bar del rustico di Villa Draghi Riapre il bar e spazio ristoro del Cus PisaDopo una lunga attesa riapre lo spazio ristoro del Centro Universitario Sportivo. Tutto quello che riguarda Riapre il bar del Tribunale di... Temi più discussi: MONTESARCHIO - Aggressione all'esterno del discopub Xuè: arrestati 8 giovani di Benevento; Colpi di pistola dinanzi ad un bar, un 38enne condannato a 4 anni; Giustizia, uffici di prossimità in 5 Comuni, con decine di centri interessati; Falsi certificati di diplomi professionali: in 34 rischiano il processo. Il Cinemino riapre: il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso. Le proiezioni ricominceranno giovedì 26 febbraioVia i sigilli dal Cinemino. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto il ricorso dell’associazione SeiSeneca che gestisce la sala contro il decreto di sequestro firmato il 21 gennaio dalla gip ... milano.corriere.it Il Tribunale ritinteggiato. Riapre l’ingresso principale ma i lavori non sono finitiRiapre l’ingresso principale del Tribunale e dal cancello risplende la nuova tinteggiatura, così curata che pare di entrare alla Villa Reale. Ma gli acciacchi del vecchio malato della giustizia ... ilgiorno.it Il Tribunale di Benevento dispone la custodia cautelare in carcere e i domiciliari per otto giovani coinvolti nel pestaggio di Gaetano Cusano e Antonio Mazzarelli. - facebook.com facebook Referendum di riforma della giustizia e tutela dell’ambiente: Flavio Cusani, magistrato di VII valutazione, giudice civile in organico al Tribunale di Benevento, spiega le possibili ricadute sulle cause ambientali #opinioni #sostenibilità #greenplanner x.com