Mateo Retegui è uno dei nomi più caldi per il Milan in vista del prossimo calciomercato. Il giocatore si distingue per la sua duttilità e il fiuto del gol, caratteristiche che attirano l'interesse dei rossoneri. Tuttavia, ci sono alcune questioni da risolvere prima di poter concludere l'affare. La trattativa è in corso e le prossime settimane saranno decisive.

'Tuttosport' uscito oggi in edicola dedica un'intera pagina a Mateo Retegui. Prima l'intervista al suo ex capitano al Genoa Milan Badelj, poi un approfondimento tattico sulla duttilità dell'Azzurro. Come sottolinea il quotidiano torinese, Mateo Retegui rappresenta l'attaccante ideale che la dirigenza rossonera cerca dall'addio di Olivier Giroud. Da quando è arrivato in Italia dal Tigre, la punta di origine argentine ha dimostrato di sapersi adattarsi molto bene a diversi moduli e stili di gioco. Retegui, infatti, sarebbe la punta perfetta nel 3-5-2 sia per la sua capacità di legare il gioco, sia per la sua spiccata abilità da bomber d'area di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Retegui è il 9 perfetto per il Milan: duttilità totale e fiuto del gol. Ma c’è un problema…

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