Renzo Ricchi | il teatro come ascolto dell’invisibile

Renzo Ricchi, artista e scrittore, utilizza il teatro come mezzo per ascoltare l’invisibile, portando in scena storie che riflettono il dialogo tra passato e presente. La sua scrittura si muove tra palco e pagine, respirando profondamente le atmosfere di momenti diversi. Attraverso le sue opere, si concentra sull’esperienza del tempo e sul modo in cui si manifesta nella vita quotidiana.

La sua scrittura scende dal palco, respira profondamente il tempo presente e quello passato, diventa una forma di coscienza. Renzo Ricchi raccoglie nel volume “Sussurri dall’oceano” (Genesi Editrice) undici testi teatrali scritti tra il 2017 e il 2024 attraverso i quali non si limita a documentare una stagione di scrittura, ma intende lasciare traccia di una fedeltà antica, quasi una vocazione, che negli anni si è fatta sempre più nuda e radicale. In questa fase del suo cammino creativo, il teatro occupa per Ricchi “il posto preponderante”, senza però oscurare la poesia, il canto, e la parola scenica continua a portarsi dentro quella memoria lirica, quella febbre del pensiero che ai lettori si palesa come una luce lontana, ma sempre presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Renzo Ricchi: il teatro come ascolto dell’invisibile Articoli correlati L’INVISIBILE, RAI1 FESTEGGIA IL BOTTO D’ASCOLTO TRA I GIOVANI: “SIAMO ORGOGLIOSI”La Rai festeggia con una nota ufficiale gli ascolti de “L’Invisibile”, la serie di Rai1 con Lino Guanciale che racconta la cattura di Matteo Messina... Si chiude il Festival delle Arti. Oggi alle 17 il teatro dell’AscoltoOggi alle 17 ai Magazzini del Sale Torre, con lo spettacolo “Vite che non sono la mia“ si conclude la mostra del Festival delle Arti di Cervia dal...