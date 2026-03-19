Remeslo l’ex fedelissimo di Putin | È un presidente illegittimo un ladro e un criminale

L’avvocato e blogger russo Ilya Remeslo, noto per le sue posizioni vicine al Cremlino e per le sue battaglie contro l’opposizione, ha pubblicato su Telegram un manifesto intitolato “Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Vladimir Putin”. Nel testo, Remeslo definisce il presidente russo illegittimo, ladro e criminale, esprimendo un forte dissenso nei confronti della leadership attuale.

L’avvocato e blogger russo Ilya Remeslo, storico fedelissimo del Cremlino noto per le sue battaglie contro l’opposizione, ha pubblicato un lungo manifesto su Telegram dal titolo “ Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Vladimir Putin “. Come riportato nel suo post, così come dal The Moscow Times, il manifesto si conclude con parole esplicite: « Vladimir Putin non è un presidente legittimo. Deve dimettersi ed essere processato come criminale di guerra e ladro. Viva la libertà, dannazione! ». Chi è Ilya Remeslo. Ilya Remeslo è un avvocato e blogger russo, noto per il suo sostegno alle posizioni del Cremlino e di Vladimir Putin. Negli anni si è distinto come uno dei più attivi sostenitori della linea governativa, utilizzando anche le sue competenze legali per presentare denunce contro attivisti, giornalisti e oppositori politici. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Il presidente dell'associazione di italo-venezuelani con base a Palermo: "Blitz Usa ok, Maduro illegittimo""Maduro non era il presidente del Venezuela: la sua vittoria alle elezioni del 2024 è stata illegittima e illegale, quel voto lo aveva perso ma è...

Leggi anche: Degrado criminale a Termini, scippato l'ex presidente del Benetton rugby