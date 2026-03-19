regno unito allarme meningite e vaccini in corso cosa succede

Nel Regno Unito, il numero di casi sospetti di meningite B è salito a 27 nell’ultima settimana. Gli esperti hanno parlato di un focolaio senza precedenti che si è diffuso tra i giovani di alcune università e scuole nel Kent, a sud-est di Londra. La situazione ha portato all’attivazione di campagne di vaccinazione e a un crescente allarme tra le autorità sanitarie.

Il numero dei casi di sospetta meningite B nel Regno Unito è salito a 27 nell'ultima settimana, a seguito di un “focolaio senza precedenti”, com'è stato definito dagli esperti, che si è diffuso tra i giovani di alcune università e scuole del Kent, a sud-est di Londra. Secondo la UK Health Security Agency (UKHSA), alla data del 19 marzo i contagi confermati sono 15, mentre altre 12 segnalazioni sono ancora in fase di accertamento. I decessi restano due: un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 18. Chi ha frequentato tra il 5 e il 7 marzo il locale Club Chemistry di Canterbury, indicato come possibile focolaio, riceve una terapia antibiotica preventiva, spiega la UK Health Security Agency, misura estesa anche ai contatti stretti delle persone risultate positive o sospette. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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