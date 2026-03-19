Oggi a Verona, il regista Federico Marsicano si è presentato davanti al giudice per un’udienza preliminare. È accusato di aver commesso abusi durante i casting di alcuni film mai realizzati. La procedura potrebbe portare alla sua iscrizione nel registro degli indagati, ma al momento non ci sono ancora decisioni definitive. La vicenda riguarda specifici episodi legati alle operazioni di selezione del cast.

Verona, giovedì 19 marzo 2026: il regista Federico Marsicano si presenta davanti al giudice per un’udienza preliminare che potrebbe portarlo sotto processo per violenza sessuale. I fatti risalgono a luglio 2023 in una località della provincia scaligera, dove due giovani aspiranti attrici hanno subito abusi durante dei casting mai concretizzati in film. L’uomo di 54 anni è accusato di aver sfruttato la sua posizione di responsabile del corso di formazione per commettere molestie contro le ragazze, presentandole come esercizi necessari alla loro crescita artistica. Oggi, oltre alle famiglie delle vittime, sono presenti anche le associazioni Differenza Donna e Amleta, ammesse come parti civili nell’iter giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regista sotto processo: abusi nei casting di film mai girati

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