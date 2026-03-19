Regione Sicilia concorsi prima dell’estate | 322 posti in palio 31.366 candidati

In Sicilia, 31.366 candidati si sono iscritti ai concorsi pubblici per ottenere uno dei 322 posti messi a disposizione dagli assessorati e dai centri per l’impiego. Le prove sono previste prima dell’estate, con l’obiettivo di selezionare i futuri dipendenti regionali. La competizione è molto elevata e coinvolge un ampio numero di aspiranti provenienti da diverse zone dell’isola.

Ai nastri di partenza si sono schierati in 31.366. Sono gli aspiranti dipendenti regionali in corsa per uno dei 322 posti messi in palio a fine dicembre negli assessorati e nei centri per l’impiego. I dati li ha ufficializzati l’assessorato alla Funzione Pubblica, guidato ad interim dal presidente Schifani. Il primo concorso è quello da 60 posti da funzionario della categoria più elevata (la vecchia D): i vincitori dovranno essere esperti in tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale. Per questi 60 posti si sono fatti avanti in 3.269. Il secondo concorso è quello da 52 posti da funzionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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