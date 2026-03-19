La Regina Mary di Danimarca e il Re Federico X sono arrivati in Australia per un viaggio di Stato. La visita rappresenta il primo ritorno ufficiale nel paese d’origine della regina. Durante la visita, sono stati effettuati incontri ufficiali e cerimonie pubbliche, coinvolgendo rappresentanti locali e istituzioni australiane. La coppia reale ha partecipato ad eventi ufficiali in diverse città del territorio.

La Regina Mary di Danimarca e il Re Federico X hanno iniziato un viaggio di Stato in Australia, tornata nel suo paese d’origine. Durante la visita ufficiale iniziata il 14 marzo 2026, la coppia ha ricevuto una dichiarazione d’amore pubblica che sembra segnare una nuova fase per il loro matrimonio. Il tour include tappe a Perth, Uluru e Canberra, dove sono stati deposti papaveri rossi su targhe commemorative. L’evento più significativo è stato il discorso del Re durante la cena di gala offerta dal Governatore Generale Sam Mostyn. Un ritorno storico e un percorso pieno di simboli. L’arrivo della coppia reale australiana segna un momento unico nella storia diplomatica recente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regina Mary in Australia: il ritorno storico e il tributo

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