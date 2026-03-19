Regali con cui poter donare eleganza e valore al tempo

Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, una ricorrenza dedicata ai padri e ai loro figli. In questa occasione si scambiano regali pensati per esprimere affetto e gratitudine, spesso scegliendo oggetti che uniscono eleganza e praticità. Sono doni che vogliono valorizzare il tempo passato insieme, ricordando l'importanza di momenti condivisi e di gesti significativi.

Il 19 marzo è la Festa del Papà: una giornata che profuma di affetto, ricordi e piccoli gesti che dicono molto più delle parole. È il momento in cui un dono diventa simbolo di gratitudine, un modo per celebrare chi, nel tempo, ha saputo esserci sempre. Tra gli oggetti più significativi da regalare c’è l’orologio, accessorio che non è solo stile ma racconto silenzioso del tempo condiviso. Il marchio svizzero Maurice Lacroix propone alcuni modelli pensati per questa occasione. Il 1975 Automatic reinterpreta l’eleganza del passato con dettagli contemporanei: cassa da 40 mm, quadranti blu, nero o argento, lancette dauphine e indici trapezoidali applicati a mano che catturano la luce sul raffinato motivo soleil. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regali con cui poter donare eleganza e valore al tempo Articoli correlati Andrea scrive a Babbo Natale, i regali arrivano a febbraio: "Donare a un bimbo la magia ti rende una persona speciale"Il palloncino lanciato l’8 dicembre da Longone al Segrino, poi la sorpresa davanti alla porta con un pacco arrivato dal Lecchese e il saluto alla... Bologna, Dallinga si racconta: «Qui sto bene, c’è una bella squadra con la quale stare e con cui poter realizzare altri bei sogni. Su Italiano…»Thijs Dallinga, attaccante olandese del Bologna, si racconta a La Gazzetta dello Sport. Tutto quello che riguarda Regali con cui poter donare eleganza e... Discussioni sull' argomento Festa del papà, 60 idee regalo che li sorprenderanno proprio tutti; Regali per la Festa del papà: i più belli da comprare subito online; Festa del papà, 14 idee regalo hi-tech (e non solo) per festeggiare alla grande il 19 marzo; Quei 2mila euro di regali a Isabella e poi i 30mila prestati alla Cacco. Verde smeraldo e intrecci regali: Kate Middleton incanta la parata di San Patrizio 2026 con un look carico di simbolismo. Dallo chignon scultoreo a nodo celtico al cappotto Alexander McQueen x.com I regali di compleanno. Quelli belli - facebook.com facebook