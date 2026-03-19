Giorgia Meloni ha pubblicato un video tutorial sui social in cui invita gli elettori a votare sì nel referendum sulla giustizia, accompagnando il messaggio con una scheda visiva. Anche Pier Silvio Berlusconi si è schierato in favore del voto, entrando nel dibattito pubblico in queste settimane. L’appello diretto si inserisce nelle ultime fasi della campagna referendaria.

“Tocca a voi”. Giorgia Meloni affida a un vero e proprio ‘video-tutorial’ diffuso sui social uno degli ultimi appelli della campagna referendaria sulla giustizia. “Cari italiani”, esordisce la presidente del Consiglio, “il 22 e il 23 marzo siamo tutti chiamati a votare”. Prima le coordinate temporali: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Poi le istruzioni pratiche: al seggio, ricorda, bisogna presentarsi “ovviamente con un documento d’identità e con la tessera elettorale”. Infine, il gesto simbolo del voto. La premier mostra direttamente come tracciare la X sulla scheda: “Dovete mettere una croce sul Sì, qui”, spiega, mentre la telecamera stringe sul quesito della riforma e sulla matita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, video-tutorial di Meloni con scheda “Votate sì”. Anche Pier Silvio Berlusconi in campo

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