Al Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra”, Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ha presentato i 15 motivi per votare no al referendum sulla giustizia. Nell'occasione, ha criticato la riforma costituzionale Nordio-Meloni, accusando i fautori di riscrivere la Costituzione senza adeguata preparazione. La manifestazione è stata organizzata per promuovere il voto contrario alla modifica costituzionale in discussione.

Al Teatro Italia di Roma, nell’ambito della maratona “La Costituzione è nostra”, organizzata per mobilitare il No al referendum sulla giustizia, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio interviene con un discorso argomentato contro la riforma costituzionale Nordio-Meloni. L’evento, che riunisce artisti, intellettuali e giornalisti, rappresenta uno degli ultimi appuntamenti pubblici prima del voto del 22 e 23 marzo sul referendum confermativo della legge che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il doppio Csm e l’Alta Corte disciplinare. Travaglio, dal palco, elenca in modo sistematico i 15 motivi per bocciare la riforma, definendola un’operazione che indebolisce l’indipendenza della magistratura a vantaggio della politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio e i 15 motivi per votare No: “Padri ricostituenti semi-analfabeti riscrivono la Costituzione. Vi piace farvi prendere per il culo?”

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