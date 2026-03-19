Referendum Tajani | Dobbiamo decidere sulla giustizia non sul governo

Il vicepresidente del Parlamento europeo ha affermato che il referendum riguarda esclusivamente la riforma della giustizia, sottolineando che i cittadini decideranno se la trovano soddisfacente o meno. Ha precisato che questa non è una questione politica tra centrodestra e centrosinistra, ma una decisione rivolta agli italiani. La consultazione popolare è stata presentata come un momento di scelta sulla proposta di modifica.

«I cittadini dovranno decidere se questa riforma a loro piace oppure no. Non è una riforma per il centrodestra o per il centrosinistra, è una riforma per gli Italiani». «Vogliamo garantire a tutti un processo più giusto affinché non ci siano più disavventure». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a margine del Pre-summit del Ppe. Come risulta sfocata la copertina che la prestigiosa rivista Time dedicò agli «eroi in prima linea» nella lotta al coronavirus. Non tanto per il tempo trascorso, era l’aprile del 2020, ma perché altra deontologia sembra dettare il comportamento di certi camici bianchi dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, rispetto agli «angeli» in prima linea contro la pandemia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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