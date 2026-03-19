Referendum sulla giustizia | storia quesiti e scontro politico

L’Italia si prepara a tornare alle urne nel 2026 per un referendum sulla giustizia, dopo aver partecipato a un voto nel 2022 che ha visto poche persone esercitare il diritto di voto. La questione riguarda diversi quesiti proposti, mentre il dibattito politico sulla loro validità e sugli effetti possibili continua a infiammare l’opinione pubblica. La consultazione rappresenta un passo importante nel confronto sul sistema giudiziario del paese.

Dalle urne deserte del 2022 alla sfida decisiva del 2026: l’Italia torna a votare sulla giustizia. Al centro del quesito la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due Csm distinti e l'introduzione del sorteggio per l'elezione dei membri togati, misura pensata per arginare il peso delle correnti. A differenza di quattro anni fa, stavolta non è previsto il quorum: l'esito dipenderà esclusivamente dalla maggioranza dei voti validi. Dal caso Tortora allo scandalo Palamara, ecco la cronistoria dei referendum sulla giustizia, i dettagli tecnici della riforma Nordio e gli scenari politici che si apriranno all'indomani del voto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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