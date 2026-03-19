Referendum sulla giustizia a Roma la piazza del No | Schlein e Conte uniti contro la riforma

A Roma, in piazza del Popolo, si sono radunate diverse persone per manifestare contro la riforma della giustizia. Tra loro, ci sono rappresentanti di partiti politici, tra cui una leader e un ex presidente del consiglio, che si sono schierati entrambi contro il referendum. Sono state issate grandi bandiere e teli bianchi con scritte di protesta. La piazza ha accolto un numero significativo di manifestanti.

Roma, 19 marzo 2026 – C’è un’enorme bandiera della pace in mezzo a quelle dei partiti. E ci sono due grandi teli bianchi a scrivere un altrettanto grande No a piazza del Popolo. Il fronte del No al referendum si è ritrovato stasera a Roma per il rush finale verso il voto di domenica e lunedì. Una piazza organizzata dal Comitato del No. Ci sono le associazioni, la società civile. Ci sono sul palco, o in video, volti noti da Monica Guerritore a Pif, da Sonia Bergamasco a Maurizio De Giovanni, c’è il cantante Daniele Silvestri. E poi c’è Maurizio Landini che ha messo la macchina organizzativa della Cgil a sostegno del fronte del No. Quello di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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