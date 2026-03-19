Referendum Salvini aspetterà l’esito del voto a Budapest con Orbán | È uno dei primi ministri più efficaci e in gamba d’Europa

Matteo Salvini ha annunciato che rimarrà a Budapest, in Ungheria, per attendere l’esito del referendum insieme al presidente Orbán. Il vicepremier leghista parteciperà alla “Prima grande assemblea dei patrioti” a cui prenderanno parte anche Marine Le Pen e Santiago Abascal, oltre ai rappresentanti ungheresi. L’evento si svolge nella capitale ungherese, dove Salvini è stato invitato a condividere questa occasione con i partecipanti.

Matteo Salvini aspetterà l’esito del referendum a Budapest, in Ungheria, con il presidente Orbán. Il vicepremier leghista è stato invitato alla “Prima grande assemblea dei patrioti” insieme a Marine Le Pen, Santiago Abascal oltre ai padroni di casa ungheresi. Trump all’Iran: “Stop attacchi o distruggeremo i vostri impianti energetici”. Reuters: “Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa” Colpite raffinerie in Qatar, Kuwait e Arabia Saudita. Cina: "Inaccettabile l'uccisione di Larijani". Wp: "Il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra in Iran" L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi: “Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti” Ora la piazza progressista ci crede: “Fermiamoli, poi governeremo noi” L'appello dei leader: "A votare per la Costituzione" Roma, 18 mar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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