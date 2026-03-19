Il referendum è al centro dell’attenzione, con alcune dichiarazioni che suggeriscono una possibile vittoria del No. Una personalità pubblica ha commentato che la riforma potrebbe risultare più difficile e che la legge dovrebbe essere uguale per tutti. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa consultazione popolare e sulle possibili conseguenze di un esito negativo. La questione rimane aperta, senza previsioni definitive.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Alla fine del 1700 il re Federico di Prussia il Grande si è costruito un palazzo molto bello per le vacanze, Palazzo Sanssouci, vicino al quale c'era un mulino di un mugnaio. Al re il mulino dava fastidio a causa del rumore e voleva assolutamente farlo abbattere prima con le buone poi con le cattive. Il mugnaio gli ha risposto: 'Guarda caro re, che c'è un giudice a Berlino' e il re non lo ha abbattuto. Ecco, io credo che se passerà la riforma sarà più difficile per il mugnaio e per tutte le persone semplici, per le persone vulnerabili, per i più deboli, avere la possibilità di dire al re che c'è un giudice a Berlino, che non ha il diritto di abbattere il mulino" e "che la legge è uguale per tutti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Parodi: "Credo possa vincere il No, con riforma più difficile legge uguale per tutti"

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