A Roma si è conclusa la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia promossa da Fratelli d’Italia, con Arianna Meloni che ha preso parola per commentare la riforma. Durante l’intervento, Meloni ha affermato che con questa modifica chi commette errori dovrà assumersi le proprie responsabilità. La candidata ha sottolineato l’importanza di questa proposta e il suo impatto sulla gestione della giustizia nel paese.

La sorella del premier: “FdI dalla parte della magistratura”. E rivendica: “Governo stabile e Italia più forte” A Roma si è conclusa la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia promossa da Fratelli d’Italia, Arianna Meloni ha tracciato la strada. "Abbiamo iniziato a fare politica nel '92 e sentivo già allora parlare della riforma della giustizia e abbiamo iniziato a fare politica perché non potevamo sopportare di vedere le immagini delle stragi di Capaci e di via d'Amelio”, ha ricordato la responsabile della segreteria politica di FdI: “Non potevamo sopportare che due eroi come Falcone e Borsellino erano stati ammazzati per aver difeso la giustizia e quegli eroi erano due magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, parla Arianna Meloni: "Con questa riforma chi sbaglia paga"

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Arianna Meloni ha sbagliato riforma: quella su cui si voterà al referendum non riguarda la responsabilità civile dei magistrati (tanto meno quella erariale, che non si sa da dove spunta). Quindi, perché vuole confondere le idee alla gente (eufemismo, nonché x.com