Referendum Nordio | Bettini del Pd? Miglior sponsor della riforma

La campagna referendaria si avvicina alle fasi finali con gli ultimi giorni di dibattito pubblico. Nei giorni scorsi, un politico ha commentato pubblicamente un esponente del Partito Democratico, definendolo il miglior sostenitore della riforma in discussione. Le date di voto sono previste per il 22 e 23 marzo, mentre i sostenitori di entrambe le parti continuano a confrontarsi sui temi principali.

La campagna referendaria per il prossimo 22 e 23 marzo sta arrivando alle sue battute finali dopo mesi di battage mediatico tra i sostenitori del “sì” e del “no”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rilasciato una delle ultime interviste prima del voto all’Adnkronos, e ha parlato anche della campagna, che è stata particolarmente rude e che è stata politicizzata: “Il messaggio che Franceschini ha mandato alle Camere è stato chiarissimo, una chiamata alle armi dell'opposizione e della stessa magistratura per indebolire o addirittura abbattere il governo Meloni e purtroppo, come si temeva, (la campagna referendaria ndr) si è politicizzata e si sono accesi i toni degli uni e degli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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