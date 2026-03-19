Il presidente del Consiglio ha partecipato a Pulp Podcast, un programma condotto da Fedez e Mr Marra, dove ha affrontato vari temi, compreso il referendum sulla Giustizia che si terrà tra pochi giorni. Nel corso dell'intervento ha risposto a un commento di Barbero, precisando che non si tratta di una situazione simile a una bisca clandestina.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Pulp Podcast, il contenitore di Fedez e Mr Marra e ha parlato della situazione politica attuale ma anche, inevitabilmente, del referendum della Giustizia che sarà tra pochi giorni. Tra i temi affrontati dal premier anche le parole del professore Alessandro Barbero, apertamente a sostegno del “no”, che in uno dei tanti incontri per la campagna referendaria ha fortemente criticato il meccanismo del sorteggio previsto nella riforma, che secondo lui creerebbe le condizioni per un controllo della politica sulla magistratura. La ricostruzione di Barbero era già stata contestata da numerosi esponenti della politica e del fronte del sì e ora anche il premier ha avuto modo di replicare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, Meloni replica a Barbero: “Non stiamo parlando di una bisca clandestina”

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