Referendum Mantovano Sì | Restituire fiducia alla magistratura Grosso No | Chiamati a firmare una cambiale in bianco

Durante un dibattito pubblico si sono affrontati il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il presidente del comitato per il referendum. Il primo ha affermato che l’obiettivo è restituire fiducia alla magistratura, mentre il secondo ha criticato il voto, definendolo come una firma in bianco. La discussione ha coinvolto le posizioni di chi sostiene e chi si oppone alla consultazione popolare.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il costituzionalista dell'Università di Torino, presidente del comitato Giusto dire no, si sono confrontati negli studi di Corriere tv, con la moderazione di Fiorenza Sarzanini, sul referendum del 22 e 23 marzo, che avrà come oggetto la riforma della giustizia. Mantovano ha perorato le ragioni del sì sostenendo che il sorteggio garantirà magistrati sottratti alla logica del correntismo, giudicati e valutati in maniera più equa dai nuovi Csm, e quindi meno sciatti e negligenti nello svolgimento del proprio lavoro. Per Grosso, gli sbagli o le eventuali negligenze non... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Referendum, Mantovano (Sì): «Restituire fiducia alla magistratura». Grosso (No): «Chiamati a firmare una cambiale in bianco» Articoli correlati Leggi anche: Casellati: “Sì al referendum per restituire fiducia nella magistratura” Referendum giustizia, il procuratore Mario Palazzi: "Il sì è una firma su una cambiale in bianco alla politica"Referendum sulla giustizia, "il vero obiettivo è indebolire significativamente l'autonomia della magistratura con un'ingerenza della politica sempre... Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia Aggiornamenti e notizie su Referendum Mantovano Sì Restituire... Temi più discussi: Mantovano a Start su Sky Tg24: 'Sui militari italiani da 1 a 10 siamo preoccupati 10'; Referendum sulla Giustizia, anche Nordio e Mantovano prendono le distanze dalle parole di Bartolozzi: Frase infelice. L'Anm: Livello inaccettabile; Nordio sulle parole di Bartolozzi: Si scuserà. Mantovano: Frase infelice; La destra si prende la Scuola della magistratura: la presidenza a Mauro Paladini, candidato di Mantovano. Referendum, oggi il confronto Mantovano-Grosso: la diretta sul sito del CorriereOggi alle 12:30 il confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il professor Enrico Grosso, a capo del Comitato per il No ... roma.corriere.it Il referendum non cambierà il mondo, ma migliorerà la magistratura. Parola di MantovanoÈ importante andare sul merito della riforma e non nel contorno delle polemiche che non giovano alla consapevolezza di ciò che è in gioco, delle norme che sono oggetto di referendum. Sono l’estrema ... formiche.net Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Verso il referendum, le ragioni del Sì con Michele Schiano - facebook.com facebook #ottoemezzo Referendum, Gabrielli smentisce Meloni: “Sì o No, la sicurezza dei cittadini non cambia” x.com