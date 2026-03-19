Referendum Magistrati | Voto no difendere la Costituzione vuol dire tutelare i cittadini

Un magistrato ha dichiarato che voterà no al referendum, affermando che opporsi alla riforma equivale a proteggere i diritti dei cittadini. La sua posizione si basa sull’idea che mantenere l’attuale Costituzione sia fondamentale per garantire la tutela delle persone. La sua scelta si inserisce nel dibattito pubblico in vista delle consultazioni popolari.

“Al referendum voterò no perché difendere la Costituzione vuol dire difendere i cittadini”. Così Mauro Magistrati, presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo, illustra i motivi per cui esprimere voto contrario alla riforma della giustizia oggetto della consultazione popolare che si terrà il 22 e 23 marzo. “Il referendum costituzionale che siamo chiamati ad affrontare in questi giorni – spiega – non è una questione per addetti ai lavori, né un tecnicismo riservato ai giuristi. Riguarda un tema che tocca la vita di ognuno di noi: l’equilibrio dei poteri e la qualità della nostra democrazia. Per questo, come Anpi Provinciale di Bergamo, riteniamo necessario e doveroso dire no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Spero davvero che non abbia detto questo perché sarebbe una menzogna e combattere un referendum costituzionale con le menzogne e’ profondamente immorale e ciò vale per la destra e per la sinistra. Questa riforma non terrà in carcere gli stupratori più di x.com