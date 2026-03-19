Referendum l’avvocatura unita per il Sì Un voto per un giudice davvero terzo

L’Organismo Congressuale Forense ha annunciato il suo sostegno al Sì nel referendum sulla separazione delle carriere giudiziarie, sottolineando l’importanza di avere un giudice davvero terzo e imparziale. La campagna di mobilitazione si concentra sull’appello agli elettori per recarsi alle urne domenica e lunedì prossimi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’avvocatura e garantire maggiore trasparenza nel sistema giudiziario.

Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie ROMA (ITALPRESS) – In vista dell’apertura delle urne per domenica e lunedì, l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ribadisce con determinazione il proprio sostegno alla riforma per la separazione delle carriere. Una posizione che l’Avvocatura esprime con voce ferma e compatta attraverso il Coordinamento per il Sì, che unisce OCF a UNCC, UCPI, AIGA, ANAI, Movimento Forense e UIF in una battaglia comune nell’interesse dei cittadini.“Domenica e lunedì i cittadini sono chiamati a compiere un passo decisivo per l’effettiva attuazione dell’Articolo 111 della Costituzione – afferma il Coordinatore dell’OCF, Fedele Moretti -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, Bartolozzi: "Uscirà rafforzato non solo il giudice ma anche l'avvocatura" "Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo CeaL'ex magistrato barese: "La riforma Nordio è frutto delle battaglie della sinistra, che ora le rinnega. Referendum giustizia: separazione carriere, perché sì e perché no Approfondimenti e contenuti su Referendum l'avvocatura unita per il Sì... Temi più discussi: Gli avvocati con il Sì, Md sul No, Nordio per il giudice libero; Meloni scarica Nordio, sul referendum la premier esautora il Guardasigilli e apre al tavolo coi magistrati per le norme; Giustizia | scontro al Filarmonici tra unità e scissione. Referendum, l’avvocatura unita per il Sì Un voto per un giudice davvero terzoROMA (ITALPRESS) – In vista dell’apertura delle urne per domenica e lunedì, l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ribadisce con determinazione il proprio sostegno alla riforma per la separazione dell ... toscanamedianews.it Festa dell’Unità invernale. Incontro sul referendum: Le ragioni del NoFesta de l’Unità invernale 2026 domenica 22 febbraio al circolo Arci Rinascita di Agliana. Alle 11.30, nel salone al primo piano, confronto pubblico Informarsi per scegliere, dedicato al ... lanazione.it #Referendum, #Meloni ospite di #Fedez e Mr Marra: non si vota su di me x.com Referendum giustizia 2026, spoglio in diretta su Antenna Sud - facebook.com facebook