Il 19 marzo 2026, si tiene un referendum e gli avvocati lanciano un appello per una riforma della giustizia, definendo lo scontro attuale un errore. Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, afferma che la vera sfida avrà inizio subito dopo il voto. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla necessità di cambiare il sistema giudiziario italiano.

Roma, 19 marzo 2026 – “La vera partita inizierà un minuto dopo il referendum”. Lo ripete da tempo Giampaolo Di Marco, 50 anni, dal 2021 segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense (Anf). Referendum, il tutorial di Meloni: "Per cambiare la giustizia serve il vostro Si'" Avvocato, il punto è che siamo nel bel mezzo della gara. Anzi, siamo al rush finale. “Eppure noi fin dallo scorso novembre, quando ancora non era stata fissata una data per il voto, abbiamo provato a promuovere il dialogo sui temi della riforma della Giustizia e non sulla contrapposizione politica. Siamo rimasti inascoltati: non ci chiamano ai dibattiti”. Sarà perché il vostro invito si chiama “Sì, confrontiamoci“? Non esattamente super partes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, l’appello degli avvocati: “Giustizia da riformare. Lo scontro è un errore”

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