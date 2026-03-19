Un senatore ha chiesto scusa a chi soffre realmente a causa di una diagnosi di cancro. La sua dichiarazione si rivolge a coloro che vivono questa condizione, rendendo noto il suo gesto pubblico. La questione si inserisce nel dibattito sul referendum e sulla percezione delle malattie gravi nel paese. La richiesta di scuse è stata comunicata ufficialmente e riguarda le persone colpite da questa malattia.

di Roberto Celante Ricevere una diagnosi di cancro è un’esperienza devastante, che destabilizza il presente del paziente e annienta la sua idea di futuro. Tutte le sue certezze sono sgretolate, polverizzate e spazzate via all’istante. Il paziente attende ulteriori accertamenti strumentali, con un misto tra paura, speranza e rassegnazione, come un reparto militare di altri tempi, sottoposto alla decimazione. Allo stesso modo, il paziente attende l’inizio della terapia, la calendarizzazione dell’eventuale intervento chirurgico, il follow-up oncologico. E non si tratta di un percorso scontato nella sua interezza, perché non tutti hanno la fortuna di vincere la propria lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il senatore Zaffini chieda scusa a chi soffre veramente per una diagnosi

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