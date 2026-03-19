Nelle ultime ore di campagna elettorale per il referendum, un rappresentante politico ha espresso un pronostico sulla vittoria del Sì, indicando una percentuale di margine. La campagna si conclude prima del periodo di silenzio elettorale che inizierà domani sera. I sostenitori e gli avversari si sono impegnati nelle ultime ore per convincere gli indecisi. Il risultato si avvicina e resta da vedere quale sarà la percentuale finale di affluenza.

Sono le ultime ore di campagna elettorale per il referendum prima del silenzio che scatterà domani sera. Sono le ultime possibilità per le due parti di sostenere una o l'altra possibilità dopo lunghe settimane di propaganda più o meno corretta. Tra chi sta usando queste ultime possibilità c'è anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ospite di Un Giorno da Pecora ha fatto anche la sua previsione sulla vittoria: “Secondo me finirà 54% SI e 44% No”. Per la vittoria, il ministro si è detto disposto anche a fare un fioretto: “Rinunciare ad un mese di primi piatti, dal 23 marzo al 23 aprile, è impegnativo. Non è la prima volta che Salvini propone questo tipo di soluzioni e sembra anche essere piuttosto sicuro di arrivare alla 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, il pronostico di Salvini: “Ecco con quanto vincerà il Sì”

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