Un'esponente politica critica il governo, sostenendo che si ispira agli Stati Uniti, ma esprime preoccupazione per la natura del sistema democratico di quel paese. Ha commentato pubblicamente la scelta di alcuni politici di sostenere il sì al referendum, sottolineando che si basano su un esempio che le sembra inquietante. La sua opinione si inserisce nel dibattito attorno alle posizioni politiche sul tema.

“Mi spaventano gli esempi che fanno” gli esponenti politici a favore del sì. “Prendono come modello il processo degli Stati Uniti. Ma io avrei paura a vivere lì, quello non è un sistema democratico”. Lo ha detto il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dalla vicedirettrice e dal direttore de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva e Marco Travaglio, nel terzo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario a Roma, parlando della riforma voluta da Carlo Nordio, in merito al sistema giuridico Usa. Gratteri ha portato l’esempio dell’uccisione, da parte dell’Ice, lo scorso 7 gennaio, di Renée Nicole Good, “che aveva le mani sul volante della propria auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri: “Governo prende Usa come modello? Io avrei paura a vivere lì, quello non è un sistema democratico”

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