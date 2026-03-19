Ogni giorno, un post diffamatorio contro di lui viene pubblicato da Fratelli d’Italia, che inserisce numerose affermazioni false. La denuncia arriva da un rappresentante delle istituzioni, che sostiene di essere bersaglio di queste pubblicazioni quotidiane. La questione riguarda i contenuti pubblicati e il loro intento, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.

“ Fratelli d’Italia ogni mattina pubblica un post diffamatorio contro di me, in cui scrivono un sacco di cose false. Lo fanno per delegittimarmi, ma più lo fanno e più io sarò duro”. Lo ha denunciato il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dalla vicedirettrice e dal direttore de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva e Marco Travaglio, nel terzo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario a Roma, parlando della riforma voluta da Carlo Nordio e del clima di accuse che sta subendo. Gratteri ha smontato la narrazione secondo cui esisterebbe un cosiddetto “flop Gratteri”, citando sia i dati di quando lavorava in Calabria sia quelli – più recenti – della direzione della Procura della Repubblica di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri: “Da Fratelli d’Italia post diffamatori ogni giorno per delegittimarmi”

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