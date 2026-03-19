Referendum giustizia sospetto brogli per voto all’estero

Un sospetto di brogli ha sollevato preoccupazioni sul referendum sulla giustizia, con particolare attenzione ai voti espressi all’estero. Si parla di una possibile manipolazione dei risultati, legata a un meccanismo che permette di richiedere il duplicato delle schede. La questione riguarda soprattutto la presenza di un numero elevato di voti contrari, che alcuni ritengono possa essere stato alterato.

Sospetto brogli per il voto all’estero in vista del prossimo referendum sulla giustizia. “In Florida molte persone non stanno ricevendo la scheda, il loro nome non risulta all’Aire ma it’s impossible perché hanno votato in passato e non si sono mai cancellate”, ha dichiarato al Corriere della Sera Giuseppe Garufi, scrittore italiano impegnato nel Comitato del Sì organizzato dall’Italia. L’avvocato Romolo Reboa, invece, da anni sta denunciando il rischio manipolazione del voto all’Estero. Altre segnalazioni sono arrivate dalla Repubblica Dominicana attraverso Ciro Maggio e dalla Thailandia con Salvatore La Barbera, responsabili dei Comitati del Sì. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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