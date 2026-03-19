Referendum giustizia Marco Sarracino | Votiamo No per difendere la magistratura

Il deputato del Partito democratico Marco Sarracino invita a votare no al referendum sulla riforma della Giustizia, affermando che questa scelta serve a difendere la magistratura. Siamo agli ultimi giorni prima dell’appuntamento elettorale, e le discussioni riguardo al voto sono molto animate. La campagna si concentra sulle conseguenze della riforma proposta e sulle posizioni dei diversi schieramenti.

Marco Sarracino, deputato del Partito democratico, siamo agli ultimi giorni prima del voto per la riforma della Giustizia. Quale il limite principale della riforma secondo lei? «Questa è una riforma della magistratura non della giustizia. Non affronta nessun problema reale della giustizia che riguarda i cittadini, a partire dalla lunghezza dei processi. Noi, ad esempio, abbiamo fatto una battaglia in Parlamento per la stabilizzazione di 12mila precari assunti con il Pnrr grazie ai quali sono stati velocizzati i processi ma non abbiamo avuto ancora risposta». Perché siete contrari alla separazione delle carriere? «Perché di fatto esiste già.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Referendum giustizia, Marco Sarracino: «Votiamo No per difendere la magistratura» Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Pagliarulo (Anpi): votiamo "no" per difendere Costituzione Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia" Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Altri aggiornamenti su Marco Sarracino Temi più discussi: Referendum, Schlein torna a Napoli: Qui per difendere la Costituzione; Nusco, convegno verso il referendum costituzionale: Le ragioni del NO; Referendum sulla giustizia a Napoli con Elly Schlein; Referendum, a Napoli lo scontro tra big: arrivano Schlein e Nordio. Referendum giustizia, Marco Sarracino: «Votiamo No per difendere la magistratura»Marco Sarracino, deputato del Partito democratico, siamo agli ultimi giorni prima del voto per la riforma della Giustizia. Quale il limite principale della riforma secondo lei? «Questa è una riforma ... ilmattino.it Referendum sulla giustizia a Napoli con Elly SchleinElly Schlein a Napoli per il referendum sulla giustizia. Gran finale alla Stazione Marittima con Bersani contro la riforma Nordio. stylo24.it Tele Club Italia. . Campania Oggi - Verso il Referendum: le ragioni del NO con Marco Sarracino - facebook.com facebook