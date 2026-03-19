Referendum giustizia Licia Ronzulli | Votiamo Sì processi giusti e più sicurezza

La senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, si prepara a votare nel referendum sulla giustizia, sottolineando l'importanza di processi equi e maggiore sicurezza. I sostenitori del «no» ritengono che la separazione delle carriere sia già di fatto realizzata. La consultazione si avvicina, e i cittadini sono chiamati a esprimersi su questi temi.

Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, manca poco al voto per il referendum sulla giustizia. Separazione delle carriere, i sostenitori del «no» ritengono che sia di fatto già attuata. Perché la modifica è necessaria? «Bisogna chiarire un concetto fondamentale: un conto è la separazione delle funzioni, già agevolata di fatto dalla riforma Cartabia, altro è la separazione delle carriere. Oggi tra le funzioni di giudice e quella del pubblico ministero si riscontra troppo spesso una forte promiscuità, soprattutto nelle Procure più piccole, dove le due figure lavorano in sostanza a braccetto. Questa commistione penalizza in primis i cittadini, con una percentuale altissima di persone rinviate in giudizio nell'ambito del primo grado e poi uscite indenni successivamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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