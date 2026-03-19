Referendum giustizia | il quesito le date e la spiegazione semplice

Il 22 e 23 marzo gli elettori di Arezzo e di tutta Italia saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla giustizia. Si tratta di un appuntamento in cui i cittadini potranno esprimersi su un quesito specifico riguardante il sistema giudiziario. Le date delle votazioni sono state ufficialmente annunciate, e si tratta di un momento importante per il territorio e per il paese.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. Gli aretini chiamati alle urne sono più di 73mila Il 22 e 23 marzo gli aretini come tutti gli italiani saranno chiamati a votare il referendum confermativo sulla giustizia. Nella scheda gli aventi diritto dovranno rispondere “sì” o “no” su un unico quesito. Trattandosi di un referendum confermativo non prevede quorum di partecipazione ma verrà approvato o respinto sulla base dei votanti reali. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica o dalle 7 alle 15 del lunedì. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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