Referendum Giustizia il costituzionalista Azzariti spiega quali sono i rischi per la democrazia

Un costituzionalista ha analizzato i potenziali rischi del referendum sulla giustizia, evidenziando come questo strumento potrebbe influire sul funzionamento della democrazia italiana. Secondo l’esperto, il voto potrebbe accelerare un processo di messa in discussione delle fondamenta costituzionali che dura da decenni. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di un’eventuale modifica delle norme in materia giudiziaria.

Il referendum sulla giustizia può accelerare il processo - in corso da decenni - con cui la Costituzione italiana, e quindi la democrazia, sono state messe in discussione. A Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it, il costituzionalista Gaetano Azzariti ha spiegato perché oltre al limite del diritto c'è solo violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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