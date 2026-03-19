Il referendum sulla giustizia si tiene oggi sotto l’attenzione generale. Arianna Meloni afferma che la riforma proposta rappresenta un cambiamento importante, con l’obiettivo di rendere la magistratura più libera e indipendente. La ministra sottolinea che si tratta di un evento atteso da oltre trent’anni dagli italiani, definendolo un fatto storico. La consultazione coinvolge gli elettori in diverse regioni del paese.

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 “Quello che vogliamo approvare è un fatto storico, questa è una riforma che può fare la storia, gli italiani la aspettano da oltre 30 anni. Questa riforma rafforza l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la rende libera dai condizionamenti della politica e dalle correnti politicizzate”, Lo ha detto Arianna Meloni, alla manifestazione conclusiva della campagna "Roma per il sì" al referendum sulla riforma della giustizia, al palazzo dei Congressi dell'Eur. FdI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Referendum giustizia, Arianna Meloni: È riforma storica, magistratura più libera e indipendente

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