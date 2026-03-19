L'Associazione Nazionale Forense ha commentato le recenti discussioni sui referendum, affermando che parlare di una giustizia sottomessa alla politica è un’esagerazione. La questione ha suscitato molte reazioni, con alcuni sostenitori che vedono rischi di ingerenza politica nel sistema giudiziario e altri che respingono questa interpretazione. La discussione si concentra sui possibili effetti di interventi referendari sulla gestione del settore.

Bologna. Sul tema più infuocato della campagna referendaria agli sgoccioli, Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Anf (Associazione nazionale forense), in una intervista al "Qn-Quotidiano nazionale" a pochi giorni dal voto, avvisa: "La suggestione che la politica possa cambiare le regole per sottomettere la giustizia, da tecnico, non mi pare percorribile nel nostro ordinamento. Di sicuro non con una riforma del genere. E' una delle tante esagerazioni del dibattito attuale". "Comunque vada la consultazione elettorale, la giustizia va riformata. E va fatto insieme". Ad affermarlo è l'avvocato Giampaolo Di Marco che dal 2021 guida come segretario generale l'Associazione nazionale forense (Anf). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Referendum, Anf: Giustizia sottomessa a politica è una esagerazione

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