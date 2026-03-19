L'Agcom ha incaricato Rete 4 e Nove di riequilibrare gli spazi televisivi dedicati ai temi del referendum sulla separazione delle carriere, in modo da garantire una maggiore rappresentanza del fronte del No. Nel frattempo, il Partito Democratico ha accusato le emittenti di aver falsato la gara di informazione, sottolineando una presunta eccessiva presenza della posizione favorevole al Sì.

Da giorni a tanti sembrava che in tv fosse sovrarappresentata la posizione in favore del Sì al referendum sulla separazione delle carrire, rispetto a quella in favore del No. Una sensazione che a quanto pare si è rivelata corretta perché l’Agcom ieri, a tarda sera, ha emesso “un ordine di riequilibrio, per una sottorappresentazione della posizione favorevole al No”, nei confronti di Rete4 e del canale Nove. Il provvedimento, come si legge nel comunicato stampa di Agcom, arriva dopo l’analisi de gli esposti presentati nell’ultima settimana e a fronte del “monitoraggio del periodo 8-14 marzo nell’ambito della campagna referendaria” che si terrà il prossimo 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, Agcom intima a Rete 4 e Nove di riequilibrare gli spazi in favore del No. E il Pd va all’attacco: “Gara falsata”

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