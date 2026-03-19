Referendum a La7 è duello Meloni vs Schlein Quando andrà in onda

A pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia, venerdì 20 marzo alle 21:30 su La7 andrà in onda

In prossimità del voto sulla riforma della giustizia, venerdì 20 marzo dalle 21:30 il giornalista Enrico Mentana condurrà "Si o No", uno speciale di approfondimento dedicato internamente al referendum. In studio interverranno, una dopo l'altra, la premier Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein. Subito dopo, faccia a faccia tra Antonio Di Pietro e Clemente Mastella. In queste ore la Meloni ha poi risposto alle innumerevoli polemiche che toccano, in ultima battuta, la sua presenza come ospite nel podcast di Fedez. "Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi - ha detto la presidente del Consiglio - Mi spiace, ma su questo non posso accontentarli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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