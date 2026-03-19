Referendum 22-23 marzo 2026 | quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio e come candidarsi

Per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, si cercano volontari per ricoprire il ruolo di scrutatori e presidenti di seggio. Chi desidera partecipare può ancora presentare domanda, dato che il processo di candidatura rimane aperto. La partecipazione prevede un compenso, anche se l'importo varia in base alle funzioni svolte. Informazioni su come candidarsi sono disponibili presso le autorità locali.

C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La consultazione riguarda la legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, un passaggio importante che chiamerà le cittadine e i cittadini alle urne per esprimersi sulla riforma. È possibile candidarsi per ricoprire uno dei seguenti incarichi: Presidente di seggio elettorale https:www.comune.roma.itwebitscheda-servizi.page?contentId=INF1519739&pagina=5. Scrutatore di seggio elettorale https:www. 🔗 Leggi su Funweek.it

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Tutto quello che riguarda Referendum 22 23 marzo 2026 quanto...

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: utilizzo delle scuole e obblighi del personale [GUIDA]; Referendum: si vota il 22 e 23 marzo; Sito Istituzionale | Referendum 22 e 23 marzo, le informazioni per il voto.

Referendum Giustizia 2026, come si vota il 22 e 23 marzo e cosa cambia: orari, quesito e quorumMancano pochi giorni al voto sul Referendum sulla Giustizia: seggi aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it

Referendum 22-23 marzo, più di 290mila bolognesi al voto. Tessera elettorale, cosa c’è da sapereBologna, 19 marzo 2026 – Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Domenica 22 si vota dalle 7 alle 23, lunedì 23 si vota invece dalle 7 alle 15. Poi in ... ilrestodelcarlino.it

Il Messaggero. . Quelli che il referendum: tutte le facce del sì e del no. Mario Ajello, Ernesto Menicucci e Alvaro Moretti presentano tutte le facce del si e del no del voto referendario di domenica e lunedi. @alvaromoretti65 #IlMessaggero #referendum - facebook.com facebook

#Referendum, #Meloni ospite di #Fedez e Mr Marra: non si vota su di me x.com