I Centri per l’Impiego di Fermo e Civitanova Marche, insieme al polo Urbani, hanno organizzato un Recruiting Day dedicato agli studenti delle quinte di enogastronomia. L’evento è rivolto esclusivamente agli alunni di queste classi e mira a collegare direttamente la formazione scolastica con le esigenze del mercato del lavoro locale. Si svolgerà nelle prossime settimane presso le strutture dei centri per l’impiego.

Centri per l’Impiego di Fermo e Civitanova Marche, polo Urbani, indirizzo enogastronomia insieme per il Recruiting Day, evento interamente dedicato agli alunni delle classi quinte che vuole essere una sorta di ponte strategico tra la formazione specialistica e il tessuto economico locale. Per una giornata gli spazi della scuola sono stati trasformati in un vero hub di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Coordinata dalla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e dal professor Pierpaolo Piermarini, insieme ai tutor scolastici, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo Eno delle sedi di Porto Sant’Elpidio e di Sant’Elpidio a Mare, offrendo a tutti loro le medesime opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recruiting Day per le quinte di enogastronomia

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