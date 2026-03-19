’Recondite armonie’ parte con il fagotto di Lorenzo Fantini

La stagione primaverile di musica classica inizia con il concerto d'apertura del ciclo ‘Recondite Armonie’ presso l’auditorium dell’istituto Corelli, dove si esibirà il fagottista Lorenzo Fantini. L’evento, gratuito e programmato alle 17, prevede quattro appuntamenti nel corso della stagione. La rassegna si rivolge agli appassionati di musica e si svolge con il coinvolgimento di diversi artisti.

Primavera in musica con ‘Recondite Armonie’. Quattro concerti, a ingresso gratuito, all’auditorium dell’istituto Corelli alle 17.45, con protagonisti giovanissimi talenti che hanno già alle spalle importanti esperienze su palcoscenici internazionali. Ad aprire la nuova stagione di musica da camera, sabato, è la melodia del fagotto di Lorenzo Fantini accompagnata dal tocco magistrale del pianoforte di Fabio Fornaciari. Il programma spazia tra i repertori dal Barocco al Contemporaneo, passando per il Romanticismo, con musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, Robert Schumann, Antonio Torriani, Marcel Bitsch e molti altri. Domenica è la volta di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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