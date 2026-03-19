Durante la visita di Stato del presidente nigeriano e di sua moglie, il re Carlo e Camilla hanno mostrato alcuni cambiamenti nel loro stile, con Camilla che ha scelto un abito bianco al posto del tradizionale rosa baby. La regina consorte ha adottato un look più sobrio, diverso rispetto alle scelte di colore passate, mentre il re Carlo ha partecipato alle cerimonie ufficiali insieme a lei.

Più gli anni passano, più Camilla sta imparando i trucchi della Regina Elisabetta, compresi quelli di stile che sta mettendo in atto durante la visita di Stato del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu. Così, la Fata confetto de Lo schiaccianoci si è trasformata nella Regina confetto, a giudicare dagli ultimi look della Sovrana consorte. E Re Carlo plaude. Re Carlo approva lo stile di Camilla. Re Carlo è assolutamente concorde con lo stile adottato da sua moglie, la Regina Camilla. In fondo, lui da sempre sognava al suo fianco una donna morigerata, dai gusti classicamente british, poco incline alle tendenze di moda e al glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Camilla Regina confetto: dal rosa baby al bianco sposa. E una eccezione

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