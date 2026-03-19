Nel Golfo, le raffinerie sono state colpite da razzi provenienti da Teheran, secondo fonti ufficiali. A Tel Aviv si registrano due morti e diversi feriti a causa di un attacco. I pasdaran iraniani hanno annunciato una risposta con altri attacchi contro obiettivi strategici, tra cui un importante complesso di GNL nel Qatar.

Il regime si vendica e lancia la controffensiva. Due morti a Tel Aviv e diversi feriti. I pasdaran promettono attacchi contro i siti petroliferi vicini e colpiscono il maggior complesso di Gnl del Qatar. Khamenei: «I criminali pagheranno per il sangue di Larijani».. Lo Stato ebraico neutralizza Khatib, titolare dei servizi segreti, e con gli States colpisce il maxi giacimento di South Pars. Critiche Abu Dhabi, Mascate e Doha: «Irresponsabili». Ucciso in Libano un comandante sciita.. Per il dialogo serve la rivolta interna. Decapitare la leadership persiana produce risultati militari, ma non politici. Senza ribellione popolare e col «moderato» Pezeshkian ai margini, il potere resterà ai falchi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo

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