Dopo quarantacinque giorni, Ravaglia torna a essere il portiere titolare. Sono passati 1.922 giorni da quando Sinisa Mihajlovic lo schierò per la prima volta contro la Roma, al Dall’Ara, il 13 dicembre 2020. Ravaglia aveva già avuto esperienze in campo, ma questa volta si presenta di nuovo tra i titolari. La sua presenza in porta si ripresenta dopo un lungo periodo di assenza.

Quarantaquattro giorni dopo, riecco Ravaglia titolare. Di giorni invece ne sono trascorsi 1.922 da quando Sinisa Mihajlovic fece debuttare il portiere cresciuto a pane e Casteldebole proprio contro la Roma, al Dall’Ara, in un lontanissimo 13 dicembre 2020. Corsi, ricorsi e lunghi giri del destino. Ma soprattutto, si spera, parate decisive. "Da bolognese dico che è un’emozione speciale e insieme un orgoglio essere qui", è la premessa del secondo promosso a titolare per i guai fisici di Skorupski. "Mi dispiace per Lukasz – dice Ravaglia – perché è un ragazzo che per questa squadra ha sempre dato il massimo". Ora tocca a Ravaglia dare il massimo, magari cancellando le incertezze delle ultime apparizioni da titolare: vedi il Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravaglia "Sicuro che potremo dire la nostra"

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