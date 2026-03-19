Rapina una donna in Germani arrestato in un B&b a Pisa

Un uomo di 39 anni, operaio italiano, è stato arrestato a Pisa in un bed and breakfast. Era arrivato in città per motivi di lavoro con la sua azienda. L’arresto è stato disposto dalle autorità tedesche, che avevano emesso un mandato europeo contro di lui. L’uomo è stato fermato durante una sosta nella struttura ricettiva. La notizia è stata resa nota oggi.

Pisa, 19 marzo 2026 - Un operaio italiano di 39 anni è stato arrestato in una struttura ricettiva di Pisa, dove era giunto per motivi di lavoro per conto della sua ditta, in esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità tedesche. L'uomo era ricercato con l'accusa di aver rapinato nell'agosto 2025 una donna nella città bavarese di Memmingen, dove l'aveva derubata del portafogli strappandoglielo con violenza. L'uomo è stato individuato in un affittacamere del centro insieme ad alcuni colleghi grazie al sistema di monitoraggio delle strutture ricettive del dipartimento della Pubblica Sicurezza.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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