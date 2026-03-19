Due uomini sono stati fermati dai carabinieri in relazione a una rapina avvenuta nel novembre scorso in un supermercato Todis a Cinquina, nel terzo municipio di Roma. Durante il colpo, i malviventi hanno minacciato i clienti e il personale con una pistola a salve, riuscendo a portare via circa 2.400 euro. Gli arresti sono stati effettuati nelle ultime ore.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per una rapina commessa nel novembre scorso presso un supermercato Todis a Cinquina, nel terzo municipio di Roma. I due hanno utilizzato uno scooter rubato come mezzo di fuga e una pistola a salve per minacciare le cassiere, sottraendo 2400 euro. L’operazione delle forze dell’ordine si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale della Capitale. Le indagini hanno permesso di identificare i colpevoli grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza presenti all’interno dello stabilimento commerciale. Dinamiche investigative e ruolo della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Todis: 2400 euro rubati con pistola a salve

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