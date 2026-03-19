Ranking UEFA notte da dimenticare per l’Italia | Serie A sorpassata dal Portogallo

Nella notte del ranking UEFA, l’Italia ha subito un passo indietro rispetto al Portogallo, con la Serie A che viene sorpassata nella classifica europea. La sconfitta dell’Atalanta ha influito sul punteggio complessivo, mentre la posizione del campionato italiano si è indebolita, rendendo più difficile ottenere un ulteriore slot in Champions League. La classifica aggiornata mostra un quadro diverso rispetto al passato recente.

L’eliminazione dell’Atalanta pesa anche sulla classifica europea: ora il quinto posto complica la corsa a un extra slot in Champions Serata da dimenticare per il calcio italiano, che esce ridimensionato dagli ottavi di finale delle competizioni europee. L’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions Leaguenon è soltanto una delusione sportiva, ma ha conseguenze dirette anche sul ranking UEFA stagionale. Con l’uscita di scena della squadra bergamasca, la Serie Aresta senza rappresentanti nella massima competizione europea. Un’assenza che pesa, soprattutto alla luce della nuova classifica: da ieri, infatti, l’Italia è scivolata al quinto posto, superata dal Portogallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ranking UEFA, notte da dimenticare per l’Italia: Serie A sorpassata dal Portogallo Articoli correlati Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla GermaniaLa pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco complica la corsa dell’Italia nel ranking UEFA stagionale. Ranking Uefa: l'Italia resta quinta, ma nell'ultima giornata...L'Italia resta stabile al quinto posto, nel ranking Uefa per Federazioni relativo alla stagione in corso. Aggiornamenti e notizie su Ranking UEFA Temi più discussi: Atalanta - Bayern München, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla Germania; Il Tottenham vince 3-2, ma non basta: Atletico Madrid ai quarti; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale. Ranking UEFA, l’Italia arretra: il sogno delle cinque squadre in Champions si allontanaA cambiare gli equilibri è stato il recente turno tra Champions ed Europa League. Le eliminazioni pesanti, su tutte quella dell’Atalanta, unite ai risultati positivi dei club portoghesi, hanno ribalta ... gonfialarete.com Ranking Uefa, dopo la deludente prestazione in Champions il Napoli crolla al 33esimo postoCrolla la posizione del Napoli nel ranking Uefa dopo la deludente prestazione degli azzurri in Champions League ... ilnapolista.it Ranking Uefa: Atalanta eliminata, l'Italia è 5/a dietro al Portogallo. Aumenta il distacco della Serie A per il posto extra in Champions League. #ANSA - facebook.com facebook Ranking Uefa: Atalanta eliminata, l'Italia è 5/a dietro al Portogallo. Aumenta il distacco della Serie A per il posto extra in Champions League. #ANSA x.com