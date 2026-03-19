Ranking Italia sempre più giù | ci supera il Portogallo scivoliamo al 5° posto

L’Italia perde posizioni nel ranking europeo e scivola al quinto posto, superata dal Portogallo. Gli ottavi di Champions e Europa League hanno visto l’eliminazione dell’Atalanta e i successi di altre squadre. La classifica continua a cambiare, riflettendo le performance recenti delle squadre italiane nelle competizioni continentali. La situazione si aggiorna con i risultati delle partite giocate nelle ultime settimane.

Se non è l’addio ufficiale al discorso ranking Uefa, poco ci manca. Con l'eliminazione dell'Atalanta agli ottavi di Champions League, l'Italia non ha più rappresentanti nella massima competizione europea. Una situazione pesante per il nostro calcio, soprattutto in termini di ranking. Da ieri sera infatti l’Italia è al 5° posto della classifica stagionale. A superarci il Portogallo, rilanciato dai successi di Sporting e Braga, rispettivamente approdate ai quarti di Champions ed Europa League dopo le rimonte ai danni dei norvegesi del Bodo e degli ungheresi del Ferencvaros. La classifica recita: 18,3 il coefficiente della Primeira Liga, 17,9 quello della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranking, Italia sempre più giù: ci supera il Portogallo, scivoliamo al 5° posto Articoli correlati Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla GermaniaLa pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco complica la corsa dell’Italia nel ranking UEFA stagionale. Leggi anche: Ahi Italia: nel ranking Uefa siamo al 5° posto. Altro che club in più... Aggiornamenti e notizie su Ranking Italia sempre più giù ci supera... Temi più discussi: Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla Germania; Ranking, Italia sempre più giù: ci supera il Portogallo, scivoliamo al 5° posto; L’Italia esporta sempre più armi: +157% negli ultimi cinque anni. Oltre la metà va in Medio Oriente; Avvocati, i migliori studi legali in Italia: sono 200 le law firm d'eccellenza nel ranking 2026 del Corriere. Ranking UEFA per il 5° posto Champions, ci sorpassa anche il PortogalloCon l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League, l'Italia perde l'ultima rappresentante nel massimo torneo continentale. Situazione. tuttomercatoweb.com Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga, Italia lontanissimaLa Spagna sorride e allunga ancora sulle inseguitrici nel Ranking UEFA stagionale per avere una squadra in più in Champions League nel 2026-2027.. tuttomercatoweb.com Ranking World Boxing Agg. Marzo 2026 Posizioni Azzurri e Azzurre info www.worldBoxing.org #Itaboxing #Boxing #Boxer #Pugilato #boxeo - facebook.com facebook Sinner avvicina Alcaraz nel ranking Atp: quando torna in campo a Miami, e la road map verso il Roland Garros x.com