Stasera si gioca Rakow-Fiorentina, ottavo di finale di ritorno di Conference League. La squadra italiana cerca di confermare il risultato dell’andata per mantenere vive le speranze di avanzare nel torneo. La partita si svolge questa sera e sarà possibile seguirla in diretta, con orario e modalità di visione disponibili sui canali sportivi dedicati.

Rakow-Fiorentina è l’ottavo di finale di ritorno di Conference League, questa sera i viola vogliono confermare il successo dell’andata per proseguire il cammino europeo e rendere così meno amara una stagione che si preannunciava sotto altri presupposti. La vittoria in campionato contro la Cremonese ha però regalato nuovo slancio alla squadra di Vanoli, in ottica salvezza. Vanoli: “Kean sta bene, dobbiamo crescere in mentalità”. “La vittoria nello scontro diretto con la Cremonese ha aiutato nell’autostima, un risultato importante con un’ottima prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step. Siamo concentrati sulla partita di domani sera (oggi, ndr), difficile come tutte le partite in campo internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rakow-Fiorentina, oggi in Conference League: probabili formazioni, orario e dove vederla

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